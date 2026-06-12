Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана

Пакистан нанес авиаудары вдоль границы с Афганистаном, прервав несколько месяцев относительного затишья в регионе.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил в среду, что в ходе "точечных ударов" были уничтожены четыре цели, в результате чего погибли 26 боевиков.

Тарар сказал, что удары были нанесены в ответ на "недавние террористические инциденты в Пакистане" и были направлены против "убежищ и пристанищ" на границе, включая учебный центр и тайник с боеприпасами.

"Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и стабильности в регионе, но в то же время безопасность и защита наших граждан остаются нашим главным приоритетом", - сказал Тарар.

Пресс-секретарь правительства Талибана Забихулла Муджахид ранее заявил, что пакистанские удары были нанесены по целям в провинциях Кунар, Хост и Пактика. По его словам, в результате ударов "погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина".

Пакистан давно обвиняет Афганистан в укрывательстве боевиков, совершающих нападения на пакистанской территории, однако правительство талибов отвергает эти обвинения.

Помимо опровержения обвинений Пакистана в том, что он предоставляет убежище боевикам, правительство Афганистана неоднократно заявляло, что его территория не используется для угрозы безопасности других стран.

Источник: BBC