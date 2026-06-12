В Джалал-Абаде и Оше пациенты избежали инвалидности после инсульта

Два пациента из Джалал-Абадской и Ошской областей смогли избежать тяжелой инвалидности после инсульта благодаря своевременному обращению за медицинской помощью и оперативным действиям врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

По данным ведомства, в обоих случаях пациентам была своевременно проведена тромболитическая терапия препаратом альтеплаза, что позволило значительно снизить последствия заболевания и добиться восстановления утраченных функций.

Один из случаев произошел в Джалал-Абадской области. В тяжелом состоянии в больницу была доставлена 55-летняя женщина с нарушением сознания, отсутствием речи и движений в правых конечностях. После обследования врачи установили, что с момента появления симптомов прошло менее четырех часов, и провели тромболитическую терапию. В результате лечения у пациентки восстановились речь и двигательные функции, после чего она была выписана домой с положительной динамикой.

Еще один пациент - 61-летний житель Кара-Сууского района Ошской области Байыш Матисаков. Мужчина почувствовал себя плохо во время работы: у него нарушилась речь и появилась слабость в одной половине тела. После доставки в Ошскую областную объединенную клиническую больницу и проведения компьютерной томографии врачи диагностировали ишемический инсульт и назначили тромболитическую терапию. Лечение прошло успешно, а спустя 11 дней пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Как отметила главный внештатный невролог Минздрава Асель Керимкулова, внедрение современных методов лечения инсульта стало

результатом системной работы по обучению медицинских работников по всей стране.

По ее словам, сегодня специалисты региональных организаций здравоохранения успешно применяют тромболитическую терапию на практике, что позволяет сохранять пациентам жизнь, предотвращать инвалидность и возвращать их к полноценной жизни.

В Минздраве напомнили, что при инсульте крайне важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Среди основных симптомов заболевания - внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, нарушение речи, ухудшение зрения, потеря координации движений и сильная головная боль.