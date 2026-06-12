В Кыргызстане пересмотрят налоги для бизнеса и креативной индустрии

В Кыргызстане могут ввести пятилетние налоговые льготы для разработчиков программного обеспечения, компаний в сфере искусственного интеллекта, блогеров, стартапов и представителей креативных индустрий. Соответствующие меры предусмотрены указом президента Садыра Жапарова "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования". Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Согласно документу, кабинету министров поручено внести в Жогорку Кенеш предложения ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в законодательство в сфере налогообложения и неналоговых доходов.

Как отметили в ГНС, для субъектов, работающих в сферах разработки программного обеспечения и информационных систем, включая искусственный интеллект, производства и распространения контента в интернете, аутсорсинга бизнес-процессов, реализации стартапов, кинопроизводства и других видов креативной деятельности, предлагается на пять лет освободить их от уплаты налогов.

Для этих категорий также предлагается установить ставку подоходного налога в размере 5%, а ставку страховых взносов по государственному социальному страхованию - 12% от среднемесячной заработной платы.

Кроме того, документ предусматривает изменение ставок единого налога для ряда видов деятельности. Для саун и бань предлагается установить ставку в размере 5%. Для объектов общественного питания ставка составит 5% в Бишкеке и Оше и 3% в остальных регионах страны.

Также предлагается установить единую ставку налога в размере 4% для субъектов, осуществляющих первичную реализацию жилых и нежилых помещений.

Помимо этого, указ предусматривает ряд мер по совершенствованию налогового администрирования, включая списание отдельных видов налоговой задолженности, отказ от начисления пени по налогу на недвижимость за 2026 год в отдельных случаях, возможность корректировки сведений о товарах в информационной системе налоговых органов и введение новых механизмов контроля за перемещением товаров.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.