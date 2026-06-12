Судебные эксперты Кыргызстана повысили квалификацию в Астане

Эксперты Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошли двухнедельную профессиональную стажировку в Институте судебных экспертиз города Астаны (Казахстан) по специальности "Судебно-экспертное исследование металлов и сплавов".

Повышение квалификации прошли эксперты Управления криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий Таалайбек кызы Кымбат и Б. Сыдыкова, а также эксперт Южного управления СЭС А. Матмусаев.

В ходе стажировки специалисты совместно с казахстанскими коллегами изучили современные методы исследования металлов и сплавов и приняли участие в проведении экспертных исследований различной сложности.

Практическая часть обучения включала определение элементного состава металлов и сплавов, исследование изделий из драгоценных металлов и установление соответствия их состава заявленной пробе. В работе применялись визуальный и микроскопический методы исследования, а также рентгенофлуоресцентный анализ.