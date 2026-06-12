В Бишкеке ко Дню донора собрали 65 литров крови

Сегодня в столице прошла акция по сбору крови. Мероприятие приурочили к Всемирному дню донора, который официально отмечают 14 июня. Площадкой для доброго дела стал Technopark, а сама инициатива была реализована при поддержке сотрудников MBANK и Республиканского центра крови.

К инициативе присоединились более 150 человек. Чтобы сделать процесс максимально удобным, мобильная бригада врачей Республиканского центра приехала прямо на место. После обязательного медицинского осмотра 127 добровольцев успешно прошли процедуру, собрав в общей сложности 65 литров жизненно важного ресурса.

Такие акции стали регулярными для MBANK и Technopark. Организаторы отмечают значительный рост активности: по сравнению с декабрем прошлого года количество доноров увеличилось на 42 человека.

Для сотрудников MBANK участие в этой акции давно не просто корпоративная традиция, а глубокий внутренний отклик и проявление искренней доброты. Каждый, кто пришел в этот день на донацию, делился не просто кровью, а частичкой своей заботы и тепла с теми, кто оказался в беде.

Почему это важно?

Донорская кровь - уникальный ресурс, который невозможно воссоздать в лаборатории. Она требуется врачам ежеминутно, однако в Кыргызстане количество добровольцев пока почти втрое ниже стандартов ВОЗ (13 человек на 1000 населения против необходимых 40). Эта инициатива помогла частично закрыть потребность медицины, ведь всего одна процедура сдачи способна подарить надежду на выздоровление сразу трем пациентам.

"У меня четвертая группа крови. Это мой первый опыт донорства, и я очень рада, что решилась. Приятно осознавать, что такая небольшая часть моей крови может спасти чью-то жизнь. Я считаю, что это правильно и важно для каждого, кто имеет возможность помочь. Все прошло очень хорошо и совсем не больно. Планирую дальше сдавать кровь", – поделилась одна из участниц акции Индира.

Врачи напоминают, что донорство полезно и для самого участника: оно стимулирует обновление организма и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря тому, что организаторы создали комфортные условия прямо на рабочем месте, сотрудники смогли проявить свою гражданскую позицию и внести вклад в спасение людей, не отрываясь надолго от дел.

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