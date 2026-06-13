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Минсельхоз напомнил экспортерам из КР о правилах поставок сельхозпродукции

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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР обратилось к отечественным экспортерам с напоминанием о строгом соблюдении фитосанитарных, гигиенических и технических стандартов. В ведомстве подчеркнули, что требования к безопасности и качеству сельхозпродукции могут существенно отличаться в зависимости от типа товара и страны назначения.

В части фитосанитарной безопасности поставляемая за рубеж продукция должна быть полностью очищена от вредителей и возбудителей болезней растений. Каждая партия обязана сопровождаться фитосанитарным сертификатом, а в случае выдвижения соответствующих требований со стороны страны-импортера, груз должен пройти обязательное процедурное обеззараживание.

Особое внимание уделяется гигиеническим стандартам и безопасности пищевой продукции. Не допускается превышение допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и других химикатов. Товар должен отвечать нормам по отсутствию вредных микроорганизмов и токсичных загрязнений. Кроме того, экспортеры обязаны строго соблюдать санитарные правила при упаковке, транспортировке и хранении грузов.

Что касается технических стандартов, продукция должна быть упакована в гигиеничную, герметичную и защищенную от повреждений тару. На упаковку в обязательном порядке наносится маркировка на языке страны-получателя с точным указанием состава, срока годности и условий хранения товара.

Все экспортные операции требуют наличия полного пакета документов, включая экспортные, фитосанитарные или ветеринарные сертификаты, а также сертификаты соответствия. Данные документы выдаются исключительно на основании результатов предварительных лабораторных исследований.

Минсельхоз КР настоятельно рекомендует кыргызстанским производителям заранее и детально изучать внутреннее законодательство конкретной страны-покупателя перед формированием груза, поскольку локальные требования государств зачастую дополняют или существенно усиливают международные стандарты.


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URL: https://www.vb.kg/459328
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан
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