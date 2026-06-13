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В Китае выявили черепах и рыб со шпионским оборудованием

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Иностранные разведслужбы используют морскую фауну для сбора секретных сведений в акваториях КНР. Факты фиксации специальных передающих устройств на теле крупных обитателей океана раскрыло Министерство государственной безопасности (МГБ) Китая.

По данным ведомства, в ходе мониторинга прибрежных зон сотрудники контрразведки обнаружили рыб и черепах, на которых были закреплены компактные высокотехнологичные датчики. Эти устройства в непрерывном режиме отслеживали гидрологические показатели, включая температуру и соленость воды, а также направление морских течений. Полученные параметры оперативно транслировались иностранным кураторам через спутниковые каналы связи.

В китайском силовом ведомстве подчеркнули, что за последние годы зарубежные спецслужбы существенно диверсифицировали методы океанического шпионажа. Помимо использования биологических ресурсов, в территориальных водах Поднебесной регулярно перехватывают автономные надводные дроны и специализированные гидроакустические буи.

Подобная глубоководная техника способна не только сканировать гражданскую экосистему, но и фиксировать траектории движения, а также рабочие частоты военных кораблей и подводных лодок КНР, что создает прямую угрозу национальной безопасности государства.


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URL: https://www.vb.kg/459331
Теги:
Китай, армия
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