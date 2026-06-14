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V Международный инвестфорум TIIF-2026 стартует в Ташкенте

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- Светлана Лаптева
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С 16 по 19 июня столица Узбекистана примет V Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2026). Мероприятие, заслужившее статус одной из крупнейших деловых площадок Центральной Азии, традиционно объединит на своей платформе представителей высшего руководства государств, руководителей международных финансовых институтов, глобальных инвесторов и лидеров мирового бизнеса. За годы существования форум трансформировался из дискуссионной площадки в эффективный практический инструмент привлечения капитала. Сегодня TIIF выступает ключевым драйвером для выработки стратегических экономических решений и запуска масштабных межрегиональных проектов.

Масштабы Ташкентского форума демонстрируют стабильный рост. Об этом наглядно говорят итоги прошлого года: в TIIF-2025 приняли участие более 8 тысяч делегатов из 97 стран мира, а суммарный объем подписанных инвестиционных соглашений и контрактов достиг рекордных для региона 30,5 млрд долларов. Организаторы рассчитывают, что юбилейный форум 2026 года сохранит высокую планку. Программа TIIF-2026 включает в себя центральное пленарное заседание с участием глав государств, тематические панельные дискуссии по актуальным вызовам мировой экономики, адресные презентации перспективных инвестиционных проектов, профильные B2B- и B2G-встречи, а также выставку промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили топ-менеджеры ведущих глобальных финансовых институтов, среди которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Азиатский банк развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК), а также руководители крупнейших суверенных фондов и транснациональных корпораций. Международные аналитики сходятся во мнении, что форум последовательно укрепляет позиции Узбекистана как ведущего инвестиционного хаба в Центральноазиатском регионе.

Директор Центра глобальных и региональных исследований (CEGREG) Икболжон Корабоев подчеркивает, что Ташкентский международный инвестиционный форум становится ведущей площадкой для демонстрации не просто локального, а совокупного экономического и промышленного потенциала всего региона. В свою очередь, азербайджанский политолог Эмин Гарибли отмечает геоэкономическое значение платформы, указывая, что TIIF играет важную роль в развитии и диверсификации экономических связей между Европой и Азией, параллельно повышая общую инвестиционную привлекательность Узбекистана на мировой арене.

Представители зарубежного делового и информационного сообщества обращают внимание на прямую связь между внутренними реформами в республике и интересом со стороны внешних игроков. По мнению исполнительного продюсера китайского телеканала CGTN Чжан Хэ, планомерное улучшение инвестиционного климата открывает для глобального капитала новые долгосрочные возможности в таких секторах, как промышленная кооперация, "зеленая" энергетика, модернизированный агросектор, IT-индустрия и международный туризм. По прогнозам участников рынка, TIIF-2026 должен закрепить позиции Узбекистана на международном инвестиционном поле и заложить основу для следующего этапа интеграции региона в глобальные финансовые потоки.


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URL: https://www.vb.kg/459333
Теги:
Узбекистан, форум, энергетика
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