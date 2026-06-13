В Кыргызстане открыт набор в международную Медиашколу "Евразия"

Молодые жители Кыргызстана старше 18 лет могут принять участие в международном образовательном проекте Медиашкола "Евразия". Прием заявок открыт до 20 июня 2026 года.

Медиашкола "Евразия" - это бесплатная образовательная платформа для начинающих и действующих блогеров, журналистов, авторов цифрового контента, медиаспециалистов и всех, кто хочет развиваться в сфере современных медиа.

Проект объединяет участников из Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и других стран СНГ.

В течение восьми недель слушатели будут изучать основы создания и продвижения контента, контент-стратегию, сторителлинг, съемку и монтаж видео, проведение интервью, работу с аудиторией и современные цифровые инструменты, включая нейросети.

Особое внимание в программе уделяется практической работе и взаимодействию с наставниками. Участники смогут получить обратную связь от экспертов медиаиндустрии, а авторы с опытом - пройти дополнительное обучение в рамках Лаборатории блогеров с персональным сопровождением.

После завершения программы выпускники смогут продолжить участие в международном сообществе Eurasia Media Alumni, получать доступ к новым образовательным возможностям, коллаборациям и грантовым инициативам.

Для наиболее активных участников предусмотрены дополнительные возможности: - стажировки; - поддержка собственных медиапроектов; - грантовые программы; - доступ к профессиональным сервисам и ИИ-инструментам; - участие в международных мероприятиях и проектах.

Медиашколы "Евразия" направлена на формирование международного сообщества молодых медиалидеров, способных создавать качественный, ответственный и содержательный контент, способствующий развитию гуманитарного сотрудничества и укреплению связей между молодежью стран Евразийского пространства.

Участие в программе бесплатное, отбор проходит на конкурсной основе.

Подать заявку можно до 20 июня 2026 года на официальном сайте проекта: https://media.evrazia.su/.