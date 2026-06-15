Военные и волонтеры провели субботник у памятника героям ВОВ в Новопокровке

В селе Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области 13 июня прошёл субботник по уборке территории у памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Акция состоялась в рамках республиканского проекта "Сохраним памятники Победы" и была приурочена к предстоящему Дню памяти и скорби - 22 июня. Поводом для наведения порядка стало обращение местных жителей к организаторам. По словам сельчан, мемориал, на плитах которого высечены имена погибших земляков, долгое время остаётся без должного внимания и нуждается не только в регулярном уходе, но и в серьёзной реставрации.

В уборке приняли участие военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант", юнармейцы средней школы № 2 города Кант, кадеты-казаки из Канта и Новопавловки, представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш", а также волонтёры и неравнодушные жители села. Прибыв на место, добровольцы увидели неутешительную картину: под скамейками скопился мусор, повсюду были разбросаны пластиковая посуда и битые бутылки, а трава давно не косилась. Местные жители с горечью признают, что территория мемориала нередко становится местом сбора нетрезвых компаний.

Перед началом работ участники субботника провели построение, во время которого поисковики напомнили о важности сохранения исторической памяти. Особым и глубоко символичным моментом стало участие в акции Александра Ореховского - внука фронтовика Михаила Давыдова. Судьба солдата долгие годы оставалась неизвестной, пока в 2012 году поисковикам не удалось установить его личность и место последнего боя. Останки бойца доставили из России в Кыргызстан и с воинскими почестями перезахоронили на сельском кладбище в Новопокровке, а его имя наконец внесли на мемориальные плиты.

Александр Иванович пришёл на субботник вместе со своей супругой, журналистом Любовью Борисенко, с которой они уже много лет поднимают вопрос благоустройства этого места. Он поблагодарил всех собравшихся, привёз личный триммер для покоса травы и угощение, чтобы помянуть земляков.

Сами работы объединили несколько поколений: дети собирали мусор, очищали землю от сорняков и мыли плиты, а взрослые взяли на себя побелку бетонных конструкций и скос травы. Во время уборки кадеты также переписали все фамилии с мемориала, чтобы позже сверить их с архивными базами и уточнить судьбы фронтовиков. После завершения работ памятник наконец предстал во всей своей архитектурной выразительности. Участники отметили, что мемориал является интересным образцом советской архитектуры 1970–1980-х годов и заслуживает бережного отношения.

По мнению организаторов, акция помогла не просто навести порядок, но и вновь привлечь внимание общества к системной проблеме. Поисковики считают необходимым вернуть советскую практику, когда за каждым памятником закреплялись школы или предприятия.

К слову, исторически в Новопокровке действовали два колхоза - "Заветы Ильича" и имени Кирова, и в память о погибших фронтовиках в каждом из них были установлены отдельные мемориалы. Но если один из них сегодня содержится в хорошем состоянии, то этот памятник работникам колхоза "Заветы Ильича" многие годы заброшен. Разговоры о создании сквера вокруг него ведутся уже более десяти лет, однако проект до сих пор не реализован: рядом по-прежнему стоят руины бывшего сельского клуба, а сама территория выглядит запустевшей.

Эксперты в области архитектуры подчёркивают, что решение о будущем этого мемориального комплекса должно приниматься с учётом мнения самих жителей. Новопокровскому айыл окмоту и руководству района стоило бы организовать открытое общественное обсуждение концепции нового парка. Специалисты отмечают, что современное общественное пространство должно объединять поколения. Помимо мемориальной зоны здесь могли бы появиться площадка для воркаута, детская игровая зона, прогулочные аллеи и скейт-парк. Такой подход позволил бы не только защитить историческую память, но и создать востребованное место отдыха для сельчан.

Участники акции искренне надеются, что их общественная инициатива подтолкнёт местные власти к решительным шагам по восстановлению мемориала и благоустройству прилегающей территории.