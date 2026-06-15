Бишкекские параармрестлеры успешно выступили на чемпионате Азии

Спортсмены из Бишкека успешно выступили на XXIII чемпионате Азии по параармрестлингу, который проходил с 6 по 9 июня в селе Корумду Иссык-Кульской области.

В соревнованиях приняли участие представители 18 стран. В составе сборной Кыргызстана выступили воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта города Бишкек.

По итогам турнира столичные спортсмены завоевали девять медалей - шесть серебряных и три бронзовые.

Серебряными призерами стали Бекбосун Токтосун уулу, Эрлан Камчыбек уулу, Евгений Нурматов и Омурбек Жунусов. Бронзовые награды завоевали Евгений Нурматов, Александр Прокопов и Бексултан Жыргалбеков.

В мэрии Бишкека отметили, что успешное выступление спортсменов стало результатом высокой подготовки и профессиональной работы тренерского состава.