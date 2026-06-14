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Два клуба из Кыргызстана сыграют в Кубке вызова АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан будет представлен двумя командами в Кубке вызова АФК сезона-2026/27. В турнире выступят обладатель Кубка Кыргызстана-2025 "Дордой" и вице-чемпион страны "Мурас Юнайтед".

Обе команды начнут свой путь с квалификационного раунда. Чемпион Кыргызстана-2025 "Барс" не получил лицензию АФК, поэтому его место в турнире занял "Мурас Юнайтед".

Согласно жеребьёвке, 11 августа "Дордой" в Бишкеке примет серебряного призёра чемпионата Сирии, а "Мурас Юнайтед" в этот же день сыграет в гостях с бангладешским клубом "Фортис".

В квалификационном этапе Кубка вызова АФК примут участие 18 клубов, из которых девять получат путёвки в групповой этап. Групповая стадия турнира стартует в конце октября.


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URL: https://www.vb.kg/459345
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