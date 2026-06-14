Погода
$ 87.39 - 87.81
€ 100.82 - 101.82

В Чолпон-Ате открылись международные игры "Жемчужина Кыргызстана"

155  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Чолпон-Ата на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" состоялась церемония открытия X Международных спортивных игр "Жемчужина Кыргызстана".

В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Болотбек Ашыралиев, представители иностранных делегаций, спортсмены и многочисленные болельщики.

Церемония открытия включала парад спортсменов, представляющих 20 стран мира. Участники прошли торжественным строем, продемонстрировав географию и масштаб международного турнира. Также для гостей и участников была представлена концертно-развлекательная программа с выступлениями артистов.

По информации организаторов, в играх принимают участие более 12 тысяч спортсменов из 20 стран. Соревнования охватывают широкий спектр спортивных дисциплин и продлятся до 22 июня.

Международные игры "Жемчужина Кыргызстана" традиционно являются одной из крупнейших спортивных площадок в регионе, направленной на развитие международного спортивного сотрудничества, популяризацию массового спорта и укрепление дружеских связей между странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459346
Теги:
спорт, Чолпон-Ата, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  