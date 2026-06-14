В Чолпон-Ате открылись международные игры "Жемчужина Кыргызстана"

В городе Чолпон-Ата на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" состоялась церемония открытия X Международных спортивных игр "Жемчужина Кыргызстана".

В мероприятии приняли участие заместитель директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Болотбек Ашыралиев, представители иностранных делегаций, спортсмены и многочисленные болельщики.

Церемония открытия включала парад спортсменов, представляющих 20 стран мира. Участники прошли торжественным строем, продемонстрировав географию и масштаб международного турнира. Также для гостей и участников была представлена концертно-развлекательная программа с выступлениями артистов.

По информации организаторов, в играх принимают участие более 12 тысяч спортсменов из 20 стран. Соревнования охватывают широкий спектр спортивных дисциплин и продлятся до 22 июня.

Международные игры "Жемчужина Кыргызстана" традиционно являются одной из крупнейших спортивных площадок в регионе, направленной на развитие международного спортивного сотрудничества, популяризацию массового спорта и укрепление дружеских связей между странами.