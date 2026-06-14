Результаты ЧМ по футболу: ничьи фаворитов и уверенный старт Австралии

На чемпионате мира по футболу завершился ряд матчей группового этапа, в которых были зафиксированы как неожиданные результаты, так и уверенные победы фаворитов.

В группе B сборные Катара и Швейцарии сыграли вничью - 1:1. Матч прошёл в равной борьбе: команды обменялись голами, но не сумели выявить победителя.

В группе C Бразилия неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с Марокко - 1:1. Марокканская сборная сумела сдержать атакующий потенциал соперника и увезла важное очко. В другом матче этой группы Шотландия обыграла Гаити со счётом 1:0.

В группе D Австралия уверенно победила Турцию - 2:0, контролируя ход встречи и реализовав свои голевые моменты.

Матч группы E между Германией и Кюрасао завершает программу игрового дня и может повлиять на расстановку сил в таблице.

Таким образом, первый игровой день тура подтвердил высокую конкурентность турнира: фавориты уже теряют очки, а борьба за выход в плей-офф обостряется с самого старта.