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Посол Молунов: "Шанхайская семья" демонстрирует мощную жизненную силу

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- Нина Ничипорова
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Шанхайская организация сотрудничества, которую первоначально многие рассматривали как сугубо региональную организацию, за исторически короткий срок превратилась в авторитетное сообщество государств. В эксклюзивном интервью VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызстане Сергей Молунов рассказал об актуальности "шанхайского духа", о том, как его надо развивать, о влиянии саммитов ШОС на дальнейшее развитие организации.

Сергей Петрович, один из лозунгов ШОС: "ШОС сильна, если силен каждый из нас". В чем сила организации, по вашему мнению? Как вы могли бы сегодня характеризовать деятельность ШОС?

- Будучи интеграционным объединением, деятельность которого построена на принципах коллективной безопасности и совместного развития, сегодня Шанхайская организация сотрудничества способна сплотить страны с общими интересами в сфере экономики, безопасности и устойчивого развития.

Для нас очень важно, что ШОС предоставляет площадку для конструктивного диалога с ведущими странами Евразии, а также является средой для взаимного обогащения и сближения наших народов, стимулирования торгово-экономического сотрудничества и совместных проектов в самых разных сферах деятельности.

В складывающихся геополитических условиях именно внутренняя консолидация и единство в ШОС ожидаемо становятся самыми сильными сторонами организации. Сплоченность – важный фактор противостояния и лучший ответ таким вызовам и угрозам, как "три силы зла" - терроризм, экстремизм и сепаратизм.

Сила организации проявляется и в ее способности решительно противостоять гегемонии, запугиванию и унижению – методам давления, которые чаще всего избирают "сильные мира сего". Мы же стремимся сделать многополярный мир более справедливым и упорядоченным.

И для развитых, и для развивающихся стран чрезвычайно важно быть услышанными. Убеждены, что разрешить глобальные и региональные проблемы можно исключительно совместными усилиями. Так достигнутые результаты непременно послужат на благо наших государств и народов.

Что дает вашей стране членство в этой организации? В чем ее значимость и привлекательность?

- За 25 лет своего существования ШОС превратилась из простого многостороннего механизма встреч глав государств в крупнейшую международную организацию, основу которой составляют амбициозные растущие государства – "шанхайская семья", демонстрирующая мощную жизненную силу. Эти страны уже определяют и будут определять будущий миропорядок: возводить "мосты", а не строить "заборы".

Вступление в ШОС для нас – это осознанный выбор в пользу глобального большинства. Наша работа в статусе полноправного члена ШОС подтвердила правильность выбранного Республикой Беларусь стратегического курса на вступление в организацию и выстраивание равноправного диалога, основанного на взаимном уважении.

Беларусь естественно и органично дополняет пространство ШОС своим потенциалом, тем самым открывая для себя и других участников организации стратегические возможности. Наша страна всецело несет ответственность за исполнение конкретных обязательств, выступает с различного рода секторальными инициативами, которые всегда стремится качественно имплементировать. Конструктивное взаимодействие Беларуси в ШОС – это подтверждение фундаментальных принципов внешней политики: надежности, обязательности и последовательности.

ШОС - организация еще относительно молодая, но она уже стала достаточно авторитетной в мире. Ее хорошо знают, она расширяется. Господин посол, каким вы видите будущее организации?

- Кардинально меняющаяся международная среда с сопутствующими рисками и угрозами все больше побуждает мировое сообщество направить усилия на выработку новой модели международных отношений, основанной на равенстве, взаимном уважении, добрососедстве и открытости.

На фоне возникающих кризисов новые возможности становятся доступными только при условии, что существующие механизмы взаимодействия будут постоянного совершенствоваться и повышать эффективность принятия решений. Именно поэтому страны-участницы ШОС неизменно выбирают "шанхайский дух", укрепление взаимного политического доверия и солидарности, преодоление противоречия и избегают протекционизма.

В будущем ШОС видится, как динамично развивающаяся платформа сотрудничества, где усилия каждого государства направлены на укрепление безопасности в Евразии, обеспечение технологического прогресса и устойчивого экономического развития.

Мы не противопоставляем ШОС другим форматам сотрудничества и не видим объединение как альтернативу Западу. Наша организация - это, скорее, образец сбалансированного пространства для взаимодействия, в основе которого лежит уважение национального суверенитета и интересов каждой страны-члена.

Сегодня ШОС уже демонстрирует зрелость, институциональную устойчивость, самодостаточность и стратегическую открытость. А при должном усилении внутренней координации данное объединение станет по-настоящему показательной платформой для равноправного диалога.


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URL: https://www.vb.kg/459348
Теги:
Беларусь, стратегия развития, сотрудничество, посол, ШОС
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