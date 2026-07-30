В Кыргызстане запускают авиасообщение Бишкек – Ташкент

С 23 августа 2026 года авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" запускает новый регулярный международный рейс Бишкек – Ташкент – Бишкек.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям, обеспечивая удобное авиасообщение между столицами Кыргызстана и Узбекистана.

Развитие авиасообщения между Кыргызстаном и Узбекистаном не ограничивается запуском рейса Бишкек – Ташкент. Ранее в рамках рабочей встречи руководства "Аэро Номад Эйрлайнс" с Делегацией Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан были обсуждены перспективы дальнейшего расширения маршрутной сети между двумя странами.

В числе перспективных направлений рассматриваются маршруты:

• Бишкек – Самарканд – Бишкек;

• Бишкек – Ургенч – Бишкек.

Реализация этих проектов позволит расширить туристический обмен, укрепить деловые связи между регионами Кыргызстана и Узбекистана, а также создать новые возможности для развития авиационного сотрудничества и взаимного туристического потенциала.