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В Кыргызстане запускают авиасообщение Бишкек – Ташкент

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С 23 августа 2026 года авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" запускает новый регулярный международный рейс Бишкек – Ташкент – Бишкек.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям, обеспечивая удобное авиасообщение между столицами Кыргызстана и Узбекистана.

Развитие авиасообщения между Кыргызстаном и Узбекистаном не ограничивается запуском рейса Бишкек – Ташкент. Ранее в рамках рабочей встречи руководства "Аэро Номад Эйрлайнс" с Делегацией Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан были обсуждены перспективы дальнейшего расширения маршрутной сети между двумя странами.

В числе перспективных направлений рассматриваются маршруты:

• Бишкек – Самарканд – Бишкек;

• Бишкек – Ургенч – Бишкек.

Реализация этих проектов позволит расширить туристический обмен, укрепить деловые связи между регионами Кыргызстана и Узбекистана, а также создать новые возможности для развития авиационного сотрудничества и взаимного туристического потенциала.


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URL: https://www.vb.kg/460490
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, новый авиарейс
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