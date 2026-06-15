Азербайджанская BBG Energy изучает возможности для инвестиций в Кыргызстан

Кыргызстан может стать одной из новых площадок для реализации проектов азербайджанской промышленной группы BBG Energy. Компания, работающая в сферах энергетики, строительства, промышленного сервиса и международных поставок, рассматривает Центральную Азию как одно из ключевых направлений развития и уже начала переговоры с государственными и бизнес-структурами республики. Об этом в беседе с VB.KG рассказал председатель правления BBG Energy Мехрали Гасымов.

По его словам, нынешний визит делегации в Бишкек носит ознакомительный характер, однако уже сейчас можно говорить о серьезном интересе компании к кыргызскому рынку.

"Мы приехали не с готовым контрактом в кармане, а чтобы внимательно изучить рынок, понять приоритеты страны и определить направления, где наш опыт может быть востребован. Для нас это начало долгосрочного диалога и возможного партнерства", - отметил Гасымов.

В ходе визита представители BBG Energy провели ряд встреч с деловыми кругами и институтами развития Кыргызстана. В частности, состоялись переговоры с руководством компании Legend Development, Азербайджано-Кыргызским фондом развития, а также представителями Делового совета Кыргызстана и Азербайджана.

По словам главы компании, обсуждения уже выходят за рамки знакомства.

"По нескольким направлениям мы перешли к предметному обсуждению. Пока преждевременно говорить о конкретных соглашениях, однако интерес к сотрудничеству есть с обеих сторон", - сказал он.

Наиболее перспективными направлениями для работы в Кыргызстане в BBG Energy считают альтернативную энергетику, строительство, промышленную инфраструктуру, логистику и поставки оборудования. Особый интерес вызывает сектор возобновляемых источников энергии. Компания готова участвовать в реализации проектов в качестве EPC-подрядчика, обеспечивая полный цикл работ - от проектирования и закупки оборудования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Речь идет прежде всего о солнечных электростанциях, системах накопления энергии и объектах сетевой инфраструктуры.

"Мы видим большой потенциал в энергетическом секторе Кыргызстана. Страна активно развивает новые направления генерации, и наши компетенции могут быть полезны при реализации таких проектов", - отметил Мехрали Гасымов.

Помимо энергетики, компания изучает возможности участия в развитии логистической и промышленной инфраструктуры. По словам Гасымова, Кыргызстан обладает выгодным географическим положением и может играть важную роль в региональных транспортных и торговых маршрутах.

"Мы рассматриваем Кыргызстан не только как рынок для поставок или оказания услуг. Нам интересны инвестиционные проекты. В частности, речь может идти о логистических центрах и промышленных площадках. Пока эти инициативы находятся на стадии изучения, однако мы внимательно анализируем существующие возможности", - сообщил он.

Одним из преимуществ BBG Energy глава компании назвал развитую международную партнерскую сеть. За годы работы группа наладила сотрудничество с производителями промышленного оборудования в Турции, Китае и странах Европы. Это позволяет поставлять продукцию напрямую, без дополнительных посредников.

По словам Гасымова, речь идет о фотоэлектрических модулях, инверторах, трансформаторах, генераторах, строительных материалах и другом оборудовании, востребованном в энергетике и промышленности.

"Для заказчика это означает доступ к проверенным мировым производителям через одного партнера с понятными сроками поставки и прозрачной системой работы", - отметил он.

В BBG Energy считают, что развитие экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном создает благоприятные условия для реализации новых проектов. По мнению Мехрали Гасымова, в последние годы отношения между двумя странами вышли на новый уровень, а создание совместных деловых площадок и институтов развития способствует укреплению контактов между предпринимателями.

"Нас объединяет не только экономика. Между нашими странами существуют исторические и культурные связи, которые помогают быстрее находить взаимопонимание. Сегодня формируются новые механизмы сотрудничества, и бизнес должен активно участвовать в этом процессе", - подчеркнул он.

BBG Energy была основана в 2015 году и сегодня реализует проекты в Азербайджане, Турции, Катаре, Украине и США. Группа работает в сферах энергетики, строительства, промышленного обслуживания, международной логистики и поставок оборудования. С 2024 года компания является участником Глобального договора ООН, объединяющего организации, придерживающиеся принципов устойчивого развития, прозрачности и социальной ответственности.

По словам руководителя группы, компания намерена выстраивать работу в Кыргызстане именно на принципах долгосрочного партнерства.

"Если мы выходим на новый рынок, то рассматриваем его не как временное направление. Мы заинтересованы в устойчивом присутствии, развитии местных компетенций и проектах, которые будут приносить пользу как бизнесу, так и экономике страны", - заявил Мехрали Гасымов.

Сейчас переговоры продолжаются, и, как отмечают в компании, по ряду направлений стороны уже находятся на продвинутой стадии обсуждения. О конкретных проектах BBG Energy обещает объявить после завершения переговорного процесса и подписания соответствующих соглашений.