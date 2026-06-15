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На Иссык-Куле запустили первый сектор мощной солнечной электростанции

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- Светлана Лаптева
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На Иссык-Куле официально ввели в эксплуатацию первый готовый участок (первую очередь) солнечной электростанции "ROX Иссык-Куль" мощностью 175 МВт. В торжественной церемонии запуска этого объекта, расположенного в селе Кызыл-Орук, принял участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства назвал проект важнейшим шагом республики на пути к развитию возобновляемых источников энергии и ключевым элементом укрепления энергетической независимости страны.

Возведение этого масштабного объекта стало результатом успешного инвестиционного партнерства Кыргызстана и Вьетнама. Президент отметил, что международный опыт вьетнамской компании ROX Group в сфере "зеленых" технологий не только модернизирует отечественную инфраструктуру, но и поможет вырастить собственное поколение квалифицированных специалистов. Потенциал Кыргызстана в сфере солнечной, гидро- и ветроэнергетики колоссален, и запуск этого стартового блока является важнейшим этапом эффективного освоения природных богатств республики.

Данный запуск - лишь начальный шаг глобального проекта: станцию строят и сдают поэтапно, чтобы она могла выдавать ток в сеть, не дожидаясь окончания всех строительных работ. На возведение этого первого участка инвесторы уже освоили более 80 млн долларов из предусмотренных 131 млн. В дальнейшем на этой же территории начнется строительство следующих блоков. В итоге, когда все этапы будут полностью завершены, суммарный объем инвестиций достигнет 1,5 млрд долларов, а общая мощность энергокомплекса вырастет с нынешних 175 МВт до внушительных 1 900 МВт.

Уже на текущем, стартовом этапе проект принес ощутимый социальный эффект: во время строительства было трудоустроено более 250 граждан КР, а после выхода запущенного блока на полную мощность здесь создадут около 150 постоянных рабочих мест, преимущественно для местных жителей. Кроме того, помимо стандартных налогов и выплат за аренду земли, компания ROX Group будет напрямую перечислять 1% от доходов от продажи электричества в бюджеты айылных аймаков Тору-Айгыр и Тамчы.

Этот первый готовый сектор СЭС уже интегрирован в Единую энергосистему страны и успела выработать стартовые 28,7 млн кВт·ч. Ожидается, что за год данный участок будет выдавать порядка 295 млн кВт·ч. Главной технологической особенностью иссык-кульской СЭС стала промышленная система накопления энергии. Она позволяет аккумулировать электричество днем и сглаживать пиковые нагрузки, отдавая накопленные объемы в сеть в часы максимального потребления утром и вечером.

Кроме того, запуск даже этой первой части станции несет в себе огромную экологическую ценность. По расчетам специалистов, только этот готовый блок позволит ежедневно экономить воду, что выльется в 362 млн кубометров сбереженной воды в Токтогульском водохранилище за год, снижая нагрузку на Токтогульскую ГЭС. После того как будут достроены и запущены все остальные запланированные этапы проекта, этот показатель экономии вырастет до 3,9 млрд кубометров воды в год. Как резюмировал президент, успешный старт столь масштабной "зеленой" инициативы наглядно подтверждает растущую инвестиционную привлекательность Кыргызстана на мировой арене.


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URL: https://www.vb.kg/459358
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Электрические станции
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