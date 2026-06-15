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Сборная Кот-д'Ивуара вырвала победу у Эквадора на старте ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кот-д'Ивуара успешно начала выступление на чемпионате мира 2026 года, обыграв Эквадор со счетом 1:0 в матче первого тура группы E, который прошел в Филадельфии.

Исход встречи решился на последних минутах. Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло отличился на 90-й минуте, принеся "слонам" победу и первые три очка на турнире.

В другом матче группы E сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1. Таким образом, после первого тура Германия и Кот-д'Ивуар имеют в своем активе по три очка.

Во втором туре, который состоится 21 июня, Кот-д'Ивуар встретится с Германией, а Эквадор сыграет против Кюрасао.

Группа E. 1-й тур

Кот-д'Ивуар - Эквадор - 1:0

Гол: Амад Диалло, 90'.

Германия - Кюрасао - 7:1


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URL: https://www.vb.kg/459360
Теги:
футбол, чемпионат мира
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