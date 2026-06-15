Сборная Кот-д'Ивуара вырвала победу у Эквадора на старте ЧМ-2026

Сборная Кот-д'Ивуара успешно начала выступление на чемпионате мира 2026 года, обыграв Эквадор со счетом 1:0 в матче первого тура группы E, который прошел в Филадельфии.
Исход встречи решился на последних минутах. Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло отличился на 90-й минуте, принеся "слонам" победу и первые три очка на турнире.
В другом матче группы E сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1. Таким образом, после первого тура Германия и Кот-д'Ивуар имеют в своем активе по три очка.
Во втором туре, который состоится 21 июня, Кот-д'Ивуар встретится с Германией, а Эквадор сыграет против Кюрасао.
Группа E. 1-й тур
Кот-д'Ивуар - Эквадор - 1:0
Гол: Амад Диалло, 90'.
Германия - Кюрасао - 7:1