В Чолпон-Ате идет капитальный ремонт ипподрома

В городе Чолпон-Ата продолжается капитальный ремонт ипподрома. Ход реконструкции объекта проверил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) Нурдан Орунтаев.

В рамках рабочей поездки глава ведомства ознакомился с качеством и темпами строительства. Он осмотрел обновляемую инфраструктуру и поручил завершить все работы строго в установленные сроки.

Реконструкция конноспортивного комплекса носит комплексный характер. Работы охватывают VIP-зону, гостевые и административные помещения, трибуны, подвальную часть и парковочную территорию. Также специалисты заменяют плиточное покрытие на входной группе и полностью обновляют инженерные сети. Финансируется проект за счет средств республиканского бюджета.

Справка: Ипподром в Чолпон-Ате, рассчитанный на 10 тысяч зрительских мест, имеет богатую историю. Первые сооружения здесь появились еще в 1930-х годах. Позже объект дважды масштабно перестраивали под Всемирные игры кочевников. Первая большая реконструкция прошла в 2014 году к I ВИК, а к III Играм кочевников в 2016 году конноспортивный комплекс фактически отстроили заново, возвев современную трехэтажную трибуну и оборудовав цифровую инфраструктуру.