На Иссык-Куле стартовал международный турнир по женской борьбе

На Иссык-Куле начался международный турнир по женской борьбе Issyk-Kul Open, организованный Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Кабинете министров Кыргызстана.

В торжественной церемонии открытия принял участие директор ведомства Урмат Асанбаев. Он отметил значение подобных соревнований для укрепления международных спортивных связей и развития женской борьбы, а также выразил уверенность в высоком уровне проведения турнира.

В соревнованиях участвуют спортсменки из 12 стран, что подчеркивает международный масштаб и высокий статус турнира. Состязания проходят в различных весовых категориях и продлятся в течение нескольких дней.