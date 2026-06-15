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На Иссык-Куле стартовал международный турнир по женской борьбе

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- Самуэль Деди Ирие
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На Иссык-Куле начался международный турнир по женской борьбе Issyk-Kul Open, организованный Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Кабинете министров Кыргызстана.

В торжественной церемонии открытия принял участие директор ведомства Урмат Асанбаев. Он отметил значение подобных соревнований для укрепления международных спортивных связей и развития женской борьбы, а также выразил уверенность в высоком уровне проведения турнира.

В соревнованиях участвуют спортсменки из 12 стран, что подчеркивает международный масштаб и высокий статус турнира. Состязания проходят в различных весовых категориях и продлятся в течение нескольких дней.


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URL: https://www.vb.kg/459365
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