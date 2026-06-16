На озере Сон-Куль в ходе рейда изъяли 8 километров браконьерских сетей

На озере Сон-Куль прошли масштабные рейды по очистке акватории от незаконных орудий лова. Об этом сообщает государственное предприятие "Сон-Кульское рыбное хозяйство".

По его данным, проверки проводились совместно с сотрудниками отделов внутренних дел Ак-Талинского и Жумгальского районов. Главная цель совместных выездов - улучшение экологического состояния водоема и сохранение его рыбных ресурсов.

В ходе рейдовых мероприятий специалисты и милиционеры полностью очистили акваторию от незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. В общей сложности из озера изъято около 8 000 метров браконьерских снастей.

"Подобные проверки направлены на защиту биологического разнообразия Сон-Куля и восстановление его мелиоративного состояния", - отметили в ведомстве.

В настоящее время совместные работы экологов и сотрудников правоохранительных органов по очистке высокогорного озера продолжаются.