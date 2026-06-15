Погода
$ 87.51 - 87.84
€ 100.82 - 101.82

Кыргызстан и Монголия представили культуру кочевников во Франции

101  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во французской коммуне Ремалар-ан-Перш с 12 по 14 июня прошел второй Фестиваль кочевников Перша "Festival Nomade du Perche", посвященный культурному наследию Кыргызстана и Монголии. За три дня мероприятие собрало представителей органов власти, дипломатического корпуса, кыргызской диаспоры и многочисленных гостей региона.

Как сообщила президент кыргызской диаспоры во Франции Элита Султаналиева, в этом году почетной страной-гостем фестиваля стала Монголия. Программа была посвящена истории, традициям и культуре двух народов, связанных общей кочевой цивилизацией.

Основателем фестиваля является Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики во Франции Садык Шер-Нияз. В мероприятии приняли участие экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, мэр коммуны Ремалар-ан-Перш, представители местных органов власти, сотрудники Посольства Кыргызстана во Франции, представители кыргызской диаспоры и жители региона.

Выступая на церемонии открытия, Садык Шер-Нияз отметил символичность фестиваля, который объединяет народы с общими историческими и культурными корнями. Он также пригласил участников и гостей мероприятия посетить Кыргызстан во время проведения VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

Роза Отунбаева подчеркнула многовековые связи между кыргызским и монгольским народами, отметив общность их исторических корней, культурных традиций и духовных ценностей.

На протяжении трех дней гости фестиваля знакомились с культурным наследием Кыргызстана и Монголии. На площадке были установлены кыргызская и монгольская юрты, представлены предметы традиционного быта. В программу вошли концерты, театральные постановки, тематические конференции, встречи с исследователями кочевой цивилизации, а также мастер-классы по традиционной и современной стрельбе из лука.

Организатором фестиваля выступила Ассоциация друзей мельницы Буакорд (Les amis du Moulin de Boiscorde), которую возглавляет Арифе Жув.

Первый Фестиваль кочевников Перша состоялся в июне 2025 года и был полностью посвящен Кыргызстану. Сегодня мероприятие становится важной международной площадкой для межкультурного диалога и популяризации наследия кочевых народов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459373
Теги:
Монголия, фестиваль, Франция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Роза Отунбаева, Садык Шер-Нияз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  