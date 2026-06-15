Кыргызстан и Монголия представили культуру кочевников во Франции

Во французской коммуне Ремалар-ан-Перш с 12 по 14 июня прошел второй Фестиваль кочевников Перша "Festival Nomade du Perche", посвященный культурному наследию Кыргызстана и Монголии. За три дня мероприятие собрало представителей органов власти, дипломатического корпуса, кыргызской диаспоры и многочисленных гостей региона.

Как сообщила президент кыргызской диаспоры во Франции Элита Султаналиева, в этом году почетной страной-гостем фестиваля стала Монголия. Программа была посвящена истории, традициям и культуре двух народов, связанных общей кочевой цивилизацией.

Основателем фестиваля является Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики во Франции Садык Шер-Нияз. В мероприятии приняли участие экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, мэр коммуны Ремалар-ан-Перш, представители местных органов власти, сотрудники Посольства Кыргызстана во Франции, представители кыргызской диаспоры и жители региона.

Выступая на церемонии открытия, Садык Шер-Нияз отметил символичность фестиваля, который объединяет народы с общими историческими и культурными корнями. Он также пригласил участников и гостей мероприятия посетить Кыргызстан во время проведения VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

Роза Отунбаева подчеркнула многовековые связи между кыргызским и монгольским народами, отметив общность их исторических корней, культурных традиций и духовных ценностей.

На протяжении трех дней гости фестиваля знакомились с культурным наследием Кыргызстана и Монголии. На площадке были установлены кыргызская и монгольская юрты, представлены предметы традиционного быта. В программу вошли концерты, театральные постановки, тематические конференции, встречи с исследователями кочевой цивилизации, а также мастер-классы по традиционной и современной стрельбе из лука.

Организатором фестиваля выступила Ассоциация друзей мельницы Буакорд (Les amis du Moulin de Boiscorde), которую возглавляет Арифе Жув.

Первый Фестиваль кочевников Перша состоялся в июне 2025 года и был полностью посвящен Кыргызстану. Сегодня мероприятие становится важной международной площадкой для межкультурного диалога и популяризации наследия кочевых народов.