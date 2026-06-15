Регистрация брака в Грузии для граждан ЕС. Документы, этапы и сроки

Начните новую главу вашей совместной жизни в самом сердце Кавказа. Представьте себе свадебное торжество в окружении монументальных горных хребтов, в аутентичной атмосфере древнего города или под успокаивающий шум черноморских волн. Грузия - это удивительный край, где романтические мечты легко становятся реальностью. Благодаря упрощенным юридическим процедурам, международному признанию официальных свидетельств и невероятному выбору локаций, эта страна уверенно лидирует среди европейских свадебных направлений.

Если вы ищете место, где административные формальности не отнимут у вас праздничное настроение, то срочное заключение брака в Грузии станет идеальным решением. Минимальный пакет документов, оперативное оформление и возможность провести уникальную церемонию делают это направление максимально привлекательным для резидентов ЕС, а команда Lotus Wedding позаботится о том, чтобы весь процесс прошел безупречно.

Кто имеет право заключить союз в Грузии

Грузинское законодательство открыто для влюбленных из любых государств Европейского Союза. Граждане Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Чехии и других европейских стран могут без ограничений зарегистрировать свои отношения, независимо от гражданства каждого из партнеров. Дополнительным преимуществом является безвизовый режим для жителей Европы, что существенно упрощает логистику и делает планирование поездки комфортным.

Основные юридические требования

Официально оформить семейные отношения в Грузии может любая пара, соответствующая следующим базовым критериям:

Достижение совершеннолетия (18 лет и старше). Отсутствие других действующих зарегистрированных браков на момент подачи заявления. Наличие действующих заграничных паспортов.

Главное преимущество местной системы заключается в том, что здесь не нужно предоставлять справку о семейном положении (сертификат о правоспособности к вступлению в брак), что избавляет от затяжных проверок на родине.

Список документов для подачи заявления

Чтобы узаконить отношения, паре потребуется подготовить:

Оригиналы заграничных паспортов будущих супругов. Документы о расторжении предыдущих союзов или свидетельства о смерти прошлых супругов (если применимо). Свидетельства о рождении общих несовершеннолетних детей (в отдельных случаях).

Важные организационные детали от Lotus Wedding: все иностранные документы должны быть официально переведены на грузинский язык и заверены у нотариуса. Специалисты нашего агентства берут эту задачу на себя. Также стоит учесть, что если у партнеров изначально одинаковые фамилии, могут потребоваться дополнительные подтверждения отсутствия близкого родства.

Временные рамки оформления

Скорость работы местных государственных органов считается одной из самых высоких в мире:

Подача документов и оформление заявления занимают менее часа. Официальная регистрация возможна непосредственно в день подачи или на следующие сутки. Проставление апостиля и международная легализация свидетельства занимают от 1 до 8 рабочих дней (процесс можно ускорить за дополнительную пошлину).

Таким образом, получить полностью готовый документ, имеющий юридическую силу в вашей родной стране, можно всего за один рабочий день.

Этапы свадебной процедуры

Весь процесс состоит из нескольких последовательных шагов:

Сбор и перевод документов. Мы рекомендуем подготовить нотариальные переводы заранее до вашего прибытия, чтобы сэкономить время.

Подача заявления. Совместный визит в Дом юстиции в Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Для процедуры обязательно присутствие двух свидетелей - если вы путешествуете вдвоем, Lotus Wedding предоставит своих сотрудников.

Проведение церемонии. Вы можете выбрать лаконичный формат в официальном зале регистрации или организовать выездное индивидуальное торжество в горах, на виноградниках или у моря.

Международная легализация. На готовое свидетельство о браке проставляется апостиль, после чего оно становится действительным на территории стран ЕС и других государств.