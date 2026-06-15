Регистрация брака в Грузии для граждан ЕС. Документы, этапы и сроки

Начните новую главу вашей совместной жизни в самом сердце Кавказа. Представьте себе свадебное торжество в окружении монументальных горных хребтов, в аутентичной атмосфере древнего города или под успокаивающий шум черноморских волн. Грузия - это удивительный край, где романтические мечты легко становятся реальностью. Благодаря упрощенным юридическим процедурам, международному признанию официальных свидетельств и невероятному выбору локаций, эта страна уверенно лидирует среди европейских свадебных направлений.
Если вы ищете место, где административные формальности не отнимут у вас праздничное настроение, то срочное заключение брака в Грузии станет идеальным решением. Минимальный пакет документов, оперативное оформление и возможность провести уникальную церемонию делают это направление максимально привлекательным для резидентов ЕС, а команда Lotus Wedding позаботится о том, чтобы весь процесс прошел безупречно.
Грузинское законодательство открыто для влюбленных из любых государств Европейского Союза. Граждане Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Чехии и других европейских стран могут без ограничений зарегистрировать свои отношения, независимо от гражданства каждого из партнеров. Дополнительным преимуществом является безвизовый режим для жителей Европы, что существенно упрощает логистику и делает планирование поездки комфортным.
Официально оформить семейные отношения в Грузии может любая пара, соответствующая следующим базовым критериям:
Главное преимущество местной системы заключается в том, что здесь не нужно предоставлять справку о семейном положении (сертификат о правоспособности к вступлению в брак), что избавляет от затяжных проверок на родине.
Чтобы узаконить отношения, паре потребуется подготовить:
Важные организационные детали от Lotus Wedding: все иностранные документы должны быть официально переведены на грузинский язык и заверены у нотариуса. Специалисты нашего агентства берут эту задачу на себя. Также стоит учесть, что если у партнеров изначально одинаковые фамилии, могут потребоваться дополнительные подтверждения отсутствия близкого родства.
Скорость работы местных государственных органов считается одной из самых высоких в мире:
Таким образом, получить полностью готовый документ, имеющий юридическую силу в вашей родной стране, можно всего за один рабочий день.
Весь процесс состоит из нескольких последовательных шагов:
Сбор и перевод документов. Мы рекомендуем подготовить нотариальные переводы заранее до вашего прибытия, чтобы сэкономить время.
Подача заявления. Совместный визит в Дом юстиции в Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Для процедуры обязательно присутствие двух свидетелей - если вы путешествуете вдвоем, Lotus Wedding предоставит своих сотрудников.
Проведение церемонии. Вы можете выбрать лаконичный формат в официальном зале регистрации или организовать выездное индивидуальное торжество в горах, на виноградниках или у моря.
Международная легализация. На готовое свидетельство о браке проставляется апостиль, после чего оно становится действительным на территории стран ЕС и других государств.