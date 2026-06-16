Трамп может нарушить многолетнюю традицию ФИФА на финале ЧМ

Президент США Дональд Трамп может лично вручить Кубок мира капитану команды-победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой церемонии награждения.

По данным публикаций, ФИФА готова отступить от традиционного протокола, согласно которому трофей победителям обычно передают представители организации. Предполагается, что глава государства может принять непосредственное участие в церемонии после финального матча.

Сообщается, что участие президента США в награждении станет одним из наиболее обсуждаемых моментов турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Нынешний чемпионат мира сопровождается не только спортивными событиями, но и общественными дискуссиями. В центре внимания оказываются вопросы иммиграционной политики, коммерческой организации турнира и взаимодействия спорта с политикой.