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Трамп может нарушить многолетнюю традицию ФИФА на финале ЧМ

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент США Дональд Трамп может лично вручить Кубок мира капитану команды-победителя чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой церемонии награждения.

По данным публикаций, ФИФА готова отступить от традиционного протокола, согласно которому трофей победителям обычно передают представители организации. Предполагается, что глава государства может принять непосредственное участие в церемонии после финального матча.

Сообщается, что участие президента США в награждении станет одним из наиболее обсуждаемых моментов турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Нынешний чемпионат мира сопровождается не только спортивными событиями, но и общественными дискуссиями. В центре внимания оказываются вопросы иммиграционной политики, коммерческой организации турнира и взаимодействия спорта с политикой.


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URL: https://www.vb.kg/459377
Теги:
США, футбол, чемпионат мира, Дональд Трамп
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