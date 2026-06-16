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В Бишкеке состоялся четвертый матч финала Суперлиги

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся четвертый матч финальной серии Суперлиги Кыргызстана по футзалу сезона 2025/26 между командами "Toyota" и "ДС Групп Нарын". Встреча прошла на "Жаштык Арене" и стала первым официальным матчем футзальной Суперлиги на этой площадке.

Игра получилась напряженной и собрала около 1 500 зрителей. Болельщики активно поддерживали команды, создав яркую атмосферу спортивного праздника.

Матч завершился победой "ДС Групп Нарын" со счетом 4:2. Благодаря этому успеху счет в финальной серии сравнялся - 2:2.

Чемпион Суперлиги Кыргызстана определится по итогам пятого, решающего матча, который состоится 18 июня в Нарыне.


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URL: https://www.vb.kg/459379
Теги:
футбол, Кыргызстан
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