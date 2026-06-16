В Бишкеке состоялся четвертый матч финала Суперлиги

В Бишкеке состоялся четвертый матч финальной серии Суперлиги Кыргызстана по футзалу сезона 2025/26 между командами "Toyota" и "ДС Групп Нарын". Встреча прошла на "Жаштык Арене" и стала первым официальным матчем футзальной Суперлиги на этой площадке.

Игра получилась напряженной и собрала около 1 500 зрителей. Болельщики активно поддерживали команды, создав яркую атмосферу спортивного праздника.

Матч завершился победой "ДС Групп Нарын" со счетом 4:2. Благодаря этому успеху счет в финальной серии сравнялся - 2:2.

Чемпион Суперлиги Кыргызстана определится по итогам пятого, решающего матча, который состоится 18 июня в Нарыне.