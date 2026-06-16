Представители КФБ участвуют в саммите FIFA в Майами

Представители Кыргызского футбольного союза (КФБ) принимают участие в международном форуме FIFA Executive Football Summits 2026, который проходит в Майами (США). Кыргызстан на мероприятии представляют вице-президент КФБ Дастанбек Конокбаев и генеральный секретарь Медербек Сыдыков.

В ходе саммита руководители футбольных федераций, эксперты и представители международных спортивных организаций обсуждают ключевые вопросы развития мирового футбола, совершенствование систем управления, финансирование проектов и подготовку к чемпионату мира 2026 года.

Особое внимание участники уделяют развитию футбольной инфраструктуры, повышению эффективности работы национальных федераций в рамках программы FIFA Forward, а также внедрению современных цифровых технологий в спортивную индустрию.

В рамках форума представители футбольного сообщества знакомятся с опытом ведущей спортивной медиаплатформы DAZN в сфере цифрового контента и трансляций. Кроме того, обсуждаются управленческие и коммерческие модели крупнейших мировых спортивных организаций, включая Национальную баскетбольную ассоциацию NBA.

Саммит организован FIFA и проходит в течение трех дней. Программа мероприятия также предусматривает посещение матча открытия чемпионата мира 2026 года и ряда встреч группового этапа, что позволяет участникам ознакомиться с организацией турнира на практике.

FIFA Executive Football Summits 2026 проводится в рамках подготовки к чемпионату мира и направлен на укрепление международного сотрудничества, обмен опытом и развитие новых инициатив в мировом футболе.