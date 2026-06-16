В Кыргызстане продлили легализацию автомобилей с иностранными номерами

Срок легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками в Кыргызстане продлен до 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение принято в соответствии с указом президента.

ГУОБДД МВД КР напоминает владельцам автомобилей с иностранной регистрацией о необходимости пройти процедуру легализации в установленный срок.

В ведомстве также сообщили, что автомобили, находящиеся на штрафных стоянках, могут быть выданы владельцам для прохождения легализации в территориальных подразделениях ГУОБДД.

Перед обращением необходимо полностью погасить имеющиеся административные штрафы и другие обязательные платежи.

Для транспортных средств, размещенных на штрафных стоянках, действует льготный тариф хранения - 50 сомов в сутки. Кроме того, владельцам предоставляется скидка в размере 50 процентов от общей суммы, начисленной за хранение автомобиля.

ГУОБДД призывает граждан не откладывать процедуру легализации и воспользоваться предоставленной возможностью до 1 сентября 2026 года.