В Суусамыре и Жайылском районе пресекли нарушения правил рыболовства

Сотрудники Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора выявили в Жайылском районе и Суусамырской долине факты нарушения правил рыболовства. По итогам рейдовых мероприятий составлены три административных протокола.

По данным ведомства, два протокола были оформлены за нарушение правил рыболовства в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Кроме того, инспекторы выявили факт незаконного вылова рыбы с использованием синтетической сети. По данному факту составлен отдельный протокол, а виновные лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафа.

В ходе рейда специалисты также провели разъяснительную работу среди местных животноводов и жителей о действующих ограничениях на передвижение по пастбищам на автомобилях, тракторах, мотоциклах и других транспортных средствах, введённых постановлением Кабинета Министров.

Гражданам напомнили о необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства и бережного отношения к окружающей среде.