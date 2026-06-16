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В столице изменят схемы движения автобусов №23 и №203

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С 16 июня в Бишкеке будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Киргизская от улицы Саадаева до Малого Чуйского канала. В связи с этим изменены схемы движения автобусных маршрутов №23 и №203.

Ограничение вводится на период проведения работ по улучшению дорожной инфраструктуры, модернизации инженерных коммуникаций и повышению безопасности дорожного движения.

В муниципалитете сообщили, что автобусы №23 и №203 будут курсировать по временно измененным схемам движения до завершения ремонтных работ на указанном участке.

Жителей и гостей столицы просят учитывать изменения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты передвижения.


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URL: https://www.vb.kg/459384
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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