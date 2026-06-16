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Экспортерам объяснили порядок маркировки и сертификации товаров

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Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики продолжает разъяснительную работу с экспортерами легкой промышленности по вопросам маркировки, сертификации и прослеживаемости продукции. Эти вопросы стали главной темой совещания, состоявшегося 15 июня.

По данным ведомства, участникам мероприятия разъяснили порядок применения требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), а также особенности декларирования, сертификации и маркировки товаров в зависимости от вида изделия.

Отдельное внимание было уделено работе национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров "Текшер" и Системы прослеживаемости оборота товаров (СПОТ). Представители уполномоченных органов ответили на вопросы бизнеса и предоставили практические рекомендации по соблюдению действующих требований.

В совещании приняли участие представители Государственной налоговой службы, ОАО "Учкун", Ассоциации селлеров и маркетплейсов Кыргызской Республики, предприятий легкой промышленности и органов по оценке соответствия.

По итогам встречи отмечено, что соблюдение требований технических регламентов способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции, укреплению доверия потребителей, обеспечению безопасности товаров на рынке и расширению экспортных возможностей кыргызских производителей.


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URL: https://www.vb.kg/459386
Теги:
Минэкономики, швейная отрасль, экспорт, Кыргызстан
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