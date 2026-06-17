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МДС объединил деловое сообщество Кыргызстана на IBC Summer Fest 2026

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- Нина Ничипорова
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Международный деловой совет провел ежегодный летний фестиваль IBC Summer Fest 2026, собравший более 400 представителей бизнеса, государственных органов, международных организаций, дипломатического корпуса и экспертного сообщества.

Фестиваль стал одной из крупнейших в стране площадок для неформального диалога между бизнесом, государством и международными партнерами. Участники обсудили перспективы развития предпринимательства, цифровой экономики, финансовых технологий и новых форм делового сотрудничества.

Выступая на открытии мероприятия, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отметил, что в условиях быстро меняющейся экономики особую ценность приобретают площадки, позволяющие предпринимателям и топ-менеджерам обмениваться идеями, находить новых партнеров и формировать совместные проекты. Он подчеркнул, что новый формат IBC Summer Fest отражает стремление МДС создавать дополнительные возможности для профессионального общения, развития деловых связей и укрепления партнерства внутри бизнес-сообщества.

В этом году фестиваль впервые прошел в формате масштабного летнего Open Air с атмосферой европейских ярмарок и средиземноморского праздника. Для участников были организованы тематические зоны общения, мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные и творческие активности, концертная программа, розыгрыши призов и специальные активности от партнеров мероприятия.

Особое внимание было уделено созданию комфортной атмосферы для общения участников в неформальной обстановке. Фестиваль стал площадкой для новых знакомств, обмена идеями, обсуждения совместных проектов и развития сотрудничества между представителями различных отраслей экономики.

Генеральным партнером мероприятия выступила Visa - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Компания поддерживает развитие цифровой коммерции, предпринимательства, инноваций, технологий искусственного интеллекта и современных решений в области безопасности платежей.

Международный деловой совет остается крупнейшей международной бизнес-ассоциацией Кыргызстана, объединяющей более 160 ведущих компаний страны и свыше 100 партнеров, представляющих государственные органы, международные организации, общественные объединения и дипломатические миссии. Ассоциация последовательно работает над улучшением инвестиционного климата, совершенствованием законодательства и развитием условий для устойчивого экономического роста.

По оценкам ассоциации, ежегодный положительный экономический эффект от деятельности МДС превышает 50 млн долларов США, а в отдельные годы достигает более 100 млн долларов.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения сертификатов новым членам МДС. К ассоциации присоединились компании, представляющие различные отрасли экономики, что подтверждает растущий интерес бизнеса к участию в деятельности бизнес-ассоциаций.

Участники фестиваля отметили, что развитие современных технологий и предпринимательства требует не только инвестиций и регулирования, но и сильных профессиональных сообществ, способных объединять идеи, людей и ресурсы для реализации новых проектов.

МДС продолжит создавать условия для развития конструктивного диалога, продвижения современных технологий, укрепления деловых связей и формирования устойчивых партнерств, способствующих долгосрочному экономическому развитию Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/459387
Теги:
бизнес, фестиваль, технологии, МДС
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