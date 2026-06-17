МДС объединил деловое сообщество Кыргызстана на IBC Summer Fest 2026

Международный деловой совет провел ежегодный летний фестиваль IBC Summer Fest 2026, собравший более 400 представителей бизнеса, государственных органов, международных организаций, дипломатического корпуса и экспертного сообщества.

Фестиваль стал одной из крупнейших в стране площадок для неформального диалога между бизнесом, государством и международными партнерами. Участники обсудили перспективы развития предпринимательства, цифровой экономики, финансовых технологий и новых форм делового сотрудничества.

Выступая на открытии мероприятия, исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отметил, что в условиях быстро меняющейся экономики особую ценность приобретают площадки, позволяющие предпринимателям и топ-менеджерам обмениваться идеями, находить новых партнеров и формировать совместные проекты. Он подчеркнул, что новый формат IBC Summer Fest отражает стремление МДС создавать дополнительные возможности для профессионального общения, развития деловых связей и укрепления партнерства внутри бизнес-сообщества.

В этом году фестиваль впервые прошел в формате масштабного летнего Open Air с атмосферой европейских ярмарок и средиземноморского праздника. Для участников были организованы тематические зоны общения, мастер-классы, интерактивные площадки, спортивные и творческие активности, концертная программа, розыгрыши призов и специальные активности от партнеров мероприятия.

Особое внимание было уделено созданию комфортной атмосферы для общения участников в неформальной обстановке. Фестиваль стал площадкой для новых знакомств, обмена идеями, обсуждения совместных проектов и развития сотрудничества между представителями различных отраслей экономики.

Генеральным партнером мероприятия выступила Visa - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Компания поддерживает развитие цифровой коммерции, предпринимательства, инноваций, технологий искусственного интеллекта и современных решений в области безопасности платежей.

Международный деловой совет остается крупнейшей международной бизнес-ассоциацией Кыргызстана, объединяющей более 160 ведущих компаний страны и свыше 100 партнеров, представляющих государственные органы, международные организации, общественные объединения и дипломатические миссии. Ассоциация последовательно работает над улучшением инвестиционного климата, совершенствованием законодательства и развитием условий для устойчивого экономического роста.

По оценкам ассоциации, ежегодный положительный экономический эффект от деятельности МДС превышает 50 млн долларов США, а в отдельные годы достигает более 100 млн долларов.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения сертификатов новым членам МДС. К ассоциации присоединились компании, представляющие различные отрасли экономики, что подтверждает растущий интерес бизнеса к участию в деятельности бизнес-ассоциаций.

Участники фестиваля отметили, что развитие современных технологий и предпринимательства требует не только инвестиций и регулирования, но и сильных профессиональных сообществ, способных объединять идеи, людей и ресурсы для реализации новых проектов.

МДС продолжит создавать условия для развития конструктивного диалога, продвижения современных технологий, укрепления деловых связей и формирования устойчивых партнерств, способствующих долгосрочному экономическому развитию Кыргызской Республики.