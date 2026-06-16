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Акыйкатчы взяла на контроль дело задержанного в Анкаре кыргызстанца

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Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева направила обращение главному Омбудсмену Турецкой Республики Мехмету Акардже с просьбой содействовать защите прав и законных интересов гражданина Кыргызстана Эрмека Сабыржанова, задержанного в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Омбудсмен КР обратилась в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, указав на необходимость оказания родственникам задержанного консульско-правовой помощи.

Поводом для обращения стали заявления родственников Эрмека Сабыржанова, которые встретились с Джамилей Джаманбаевой и выразили обеспокоенность отсутствием информации о причинах и обстоятельствах его задержания.

"Родственники задержанного гражданина Кыргызстана обеспокоены тем, что до настоящего времени не могут получить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания. Кроме того, попытки организовать встречу с ним через адвоката также не дали результатов", - отметила Джамиля Джаманбаева.

В письме главному Омбудсмену Турецкой Республики Акыйкатчы, ссылаясь на меморандум о взаимопонимании между институтами омбудсменов Кыргызстана и Турции, попросила оказать содействие в обеспечении прав и законных интересов гражданина Кыргызстана.

34-летний Эрмек Сабыржанов был задержан 22 мая 2026 года в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре. На момент задержания он вместе с супругой и тремя детьми следовал рейсом Бишкек - Анкара - Северный Кипр.


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URL: https://www.vb.kg/459390
Теги:
задержание, права человека, Турция, Кыргызстан, акыйкатчы
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