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В Кыргызстане создадут агрегатор такси и сеть зарядных станций

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане планируют реализовать проекты по созданию национального агрегатора такси, современного парка электромобилей и сети зарядных станций. Соответствующие рамочные соглашения подписаны между ОАО "Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики" и китайской компанией Shenzhen Wuyou Technology Co., Ltd.

Церемония подписания состоялась в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Реализация проектов направлена на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций в экономику страны.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ОАО "Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики" Уран Темирбеков и заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова.

По словам заместителя министра, Кыргызстан придает особое значение развитию всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Она отметила, что новые проекты будут способствовать развитию "зеленой" экономики, внедрению современных технологий и укреплению инвестиционного сотрудничества между двумя государствами.

Представители Shenzhen Wuyou Technology Co., Ltd. подтвердили заинтересованность в реализации совместных инициатив, выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству, обмену опытом и технологиями, а также отметили высокий потенциал проектов в сфере электротранспорта и цифровой инфраструктуры.

Подписание рамочных соглашений стало очередным этапом развития кыргызско-китайского инвестиционного сотрудничества и создало основу для дальнейшей подготовки инвестиционных соглашений и практической реализации проектов.


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URL: https://www.vb.kg/459391
Теги:
Китай, Кыргызстан, автомобили, такси, Минэкономики
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