В Ошской межобластной больнице завершают масштабный ремонт

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице практически полностью решен вопрос кадрового дефицита, расширен доступ к высокотехнологичной медицинской помощи и продолжается масштабная модернизация инфраструктуры. Об этом сообщил директор учреждения Атабек Жумалиев.

По его словам, после повышения заработной платы медицинским работникам с апреля 2026 года обеспеченность средним и младшим медицинским персоналом достигла почти 100 процентов. Улучшилась ситуация и с врачебными кадрами.

Одним из ключевых достижений стало расширение доступа пациентов к современным методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках проекта Министерства здравоохранения "ОИМ 24/7", реализуемого с начала 2025 года, в больнице проводится экстренное стентирование пациентов с острым инфарктом миокарда.

На сегодняшний день пациентам по экстренным показаниям бесплатно установлено около 700–800 стентов. Ранее такие операции проводились только на платной основе. При этом стоимость планового стентирования в учреждении остается значительно ниже, чем в частных клиниках.

В круглосуточном режиме в больнице работают отделения магнитно-резонансной томографии и лучевой диагностики. Компьютерная томография доступна 24 часа в сутки, ежедневно обследование проходят до 30-40 пациентов. Экстренные пациенты проходят МРТ вне очереди.

В настоящее время больница остается единственным медицинским учреждением в Ошской и Баткенской областях, а также в городе Ош, где функционирует ангиографическая служба для оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Параллельно продолжается капитальный ремонт учреждения. На модернизацию больницы в 2025–2026 годах выделено около 300 миллионов сомов. Завершено порядка 80 процентов ремонтных работ в основных отделениях, полностью обновлены фасад и кровля здания.

За счет собственных средств больницы в размере около 90 миллионов сомов завершен капитальный ремонт родильного стационара, где ежегодно принимают около 10 тысяч родов. Также установлены новые лифты и оборудованы дополнительные зоны ожидания для пациентов.

Продолжается и обновление материально-технической базы. В рамках сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) ожидается поставка современного медицинского оборудования стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В больницу планируется поставить ангиограф, компьютерный томограф и лапароскопические стойки для различных отделений.

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