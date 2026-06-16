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При пресечении незаконного перегона скота ранен один из нарушителей

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На кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области пограничники пресекли попытку незаконного вывоза скота в Таджикистан. При задержании нарушителей было применено оружие, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение ноги.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызской Республики, инцидент произошел около 00:30 16 июня в местности Курук-Сай Баткенского района. Пограничники выявили двух граждан Кыргызстана, которые пытались перегнать через государственную границу 17 голов крупного рогатого скота и одну лошадь вне установленных пунктов пропуска.

По данным ведомства, перед попыткой пересечения границы нарушители повредили инженерные заграждения, разрезав колючую проволоку оградительного забора.

Во время задержания мужчины оказали сопротивление и не выполнили законные требования пограничного наряда о прекращении противоправных действий. Старший наряда произвел два предупредительных выстрела вверх.

Несмотря на предупреждение, нарушители продолжили сопротивление. В связи с этим пограничники применили оружие для пресечения правонарушения и задержания подозреваемых.

В результате один из нарушителей получил огнестрельное ранение нижней конечности. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавшего доставили в медицинское учреждение города Баткен, где ему провели операцию. По информации врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Задержанные переданы сотрудникам органов внутренних дел. По факту произошедшего проводится разбирательство.


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URL: https://www.vb.kg/459393
Теги:
Баткенская область, граница, задержание, Кыргызстан, Погранслужба
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