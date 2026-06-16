Ключевые автомагистрали Кыргызстана избавят от стихийной торговли

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев объявил о старте масштабной государственной инициативы "Чистый коридор", которая должна навести порядок вдоль ключевых автомагистралей страны.

Как было отмечено на аппаратном совещании, за последние годы Кыргызстан значительно улучшил транспортную инфраструктуру, реконструировал стратегические дороги и открыл новые маршруты, включая направления Тюп - Кеген и Бедель. Вместе с тем выборочный мониторинг Администрации Президента выявил серьезные проблемы вдоль трасс: стихийную торговлю, заброшенные строения, скопление мусора и несоблюдение санитарных и архитектурных норм.

"Обочины дорог - это лицо нашего государства. Мусор на обочинах, беспорядочная торговля и заброшенные территории вдоль трасс - это большой недостаток и показатель уровня государственной ответственности на местах. Эту проблему невозможно решить разовыми акциями, здесь требуются жесткая дисциплина и постоянный системный контроль", - заявил Адылбек Касымалиев.

По его словам, после кампаний по обновлению фасадов городов и очистке населенных пунктов настало время привести в порядок главные транспортные артерии страны.

В рамках проекта Министерству транспорта и коммуникаций совместно с Министерством строительства и Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления поручено разработать новые правила размещения объектов придорожного сервиса. Их управление планируется передать местным властям при обязательном согласовании с Минтрансом.

Кроме того, Министерство строительства должно подготовить единые дизайн-стандарты и типовые эскизы для придорожных объектов, а Министерству транспорта поручено привести дорожные знаки, указатели и другую инфраструктуру в соответствие с требованиями безопасности.

Глава Кабмина призвал государственные органы, местные власти и общественность активно включиться в реализацию проекта, чтобы превратить основные автомагистрали Кыргызстана в образцовые зоны чистоты и порядка.