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Водителя оштрафовали на 15 тысяч сомов за выезд на встречную полосу

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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения установило и привлекло к ответственности водителя автомобиля Toyota Estima, который выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию на дороге.

Нарушение было выявлено после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован опасный маневр водителя.

По данному факту сотрудники ГУОБДД провели проверку, в ходе которой личность нарушителя была установлена.

По итогам рассмотрения в отношении водителя составлен протокол о правонарушении в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/459397
Теги:
ПДД, штраф, автомобили, ГУОБДД
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