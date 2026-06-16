Водителя оштрафовали на 15 тысяч сомов за выезд на встречную полосу

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения установило и привлекло к ответственности водителя автомобиля Toyota Estima, который выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию на дороге.

Нарушение было выявлено после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован опасный маневр водителя.

По данному факту сотрудники ГУОБДД провели проверку, в ходе которой личность нарушителя была установлена.

По итогам рассмотрения в отношении водителя составлен протокол о правонарушении в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Ему назначен штраф в размере 15 тысяч сомов.