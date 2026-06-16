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В Кыргызстане запустили онлайн-оформление лицензий для таксистов

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В Кыргызстане запущена возможность онлайн-оформления лицензий на деятельность по перевозке пассажиров. Подать заявление теперь можно через мобильные приложения "МБанк", "Элдик" и "Түндүк". Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Новая услуга доступна как для водителей такси, так и для юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки. Сервис позволяет оформить лицензию дистанционно, без необходимости личного обращения в государственные органы.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики напомнили, что с 1 июля 2026 года за осуществление пассажирских перевозок без лицензии будут применяться штрафные санкции. Для физических лиц размер штрафа составит 7 500 сомов, для юридических лиц - 23 000 сомов.

ГУОБДД призывает перевозчиков заблаговременно оформить необходимые документы и соблюдать требования действующего законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/459399
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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