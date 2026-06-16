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ГСО осуществила крупнейшую выплату на страховом рынке Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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ОАО "Государственная Страховая Организация" осуществило крупнейшую страховую выплату в истории Кыргызстана, перечислив Силам воздушной обороны Вооружённых Сил Кыргызской Республики компенсацию в размере 253,9 млн сомов за повреждённый вертолёт Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Страховая выплата составила 253 885 310 сомов и стала рекордной для отечественного страхового рынка. По данным организации, это первый случай в истории страны, когда компенсация по авиационному происшествию достигла такого объёма.

Страховой случай связан с инцидентом, произошедшим в августе 2025 года. Во время проведения спасательной операции в районе пика Победы вертолёт Ми-8 Министерства обороны оказался в сложных погодных условиях из-за резкого ухудшения погоды и совершил аварийную посадку. Члены экипажа и спасатели не пострадали, однако воздушное судно получило серьёзные повреждения.

Вертолёт был застрахован в ОАО "Государственная Страховая Организация" в 2024 году.

В компании отметили, что выплата стала результатом реформ, реализуемых в рамках указа президента Кыргызской Республики №79 от 20 марта 2024 года "О мерах по развитию страхового рынка Кыргызской Республики". Документ предусматривает усиление механизмов страховой защиты имущества государственных органов и предприятий.

По оценке ГСО, сумма компенсации эквивалентна почти 3 млн долларов и является одним из крупнейших страховых случаев за всю историю страхового рынка страны. В организации подчеркнули, что страхование позволяет государству своевременно покрывать непредвиденные расходы и служит важным инструментом обеспечения экономической безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/459402
Теги:
страхование, Кыргызстан, деньги, Вооруженные силы, компенсация
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