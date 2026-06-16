В Минтруда объяснили порядок получения пособия "Бала ырысы"

С 1 июля 2026 года в Кыргызстане начнётся приём заявлений на новое ежемесячное пособие "Бала ырысы" для детей с рождения до трёх лет. Размер выплаты составит 1200 сомов на каждого ребёнка, сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Право на получение пособия имеют родители, усыновители и опекуны независимо от уровня доходов семьи. При рождении одновременно двух и более детей выплата будет назначаться на каждого ребёнка отдельно. Для жителей высокогорных и отдалённых районов пособие предусмотрено с учётом районных коэффициентов.

Подать заявление можно через мобильное приложение "Тундук" в разделе "Соцвыплаты" либо в территориальные подразделения уполномоченного органа по месту фактического проживания или пребывания.

Для оформления потребуются паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка с указанием персонального идентификационного номера, сведения о месте фактического проживания и банковский счёт для перечисления средств. При подаче заявления через "Тундук" необходимые данные будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы.

Решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления. При электронной подаче через приложение "Тундук" выплата может быть назначена автоматически в течение одного рабочего дня.

Пособие будет перечисляться ежемесячно на банковский счёт получателя до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. По данным Минтруда, новая мера поддержки направлена на улучшение условий жизни семей с маленькими детьми и снижение уровня детской бедности.