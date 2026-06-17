Армения впервые проведет военные учения со странами НАТО

Военнослужащие из США, Франции и Греции прибудут в Армению для участия в международных учениях Eagle Partner-2026. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

Совместные тактические тренировки пройдут в период с 17 по 25 июня. Главной силой со стороны принимающей республики станет миротворческая бригада ее Вооруженных сил, которая задействует 250 бойцов. Партнеры из Североатлантического альянса суммарно направят 93 военнослужащих. Самый крупный контингент выставят Соединенные Штаты - 58 человек от Сухопутных войск в Европе и Африке и Нацгвардии Канзаса. Также в Ереван прилетят 24 представителя оборонного ведомства Франции и 11 специалистов из Греции.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе Eagle Partner-2026 сводные подразделения сосредоточатся на отработке навыков, необходимых для проведения международных операций по поддержанию мира. Маневры призваны улучшить слаженность действий войск, модернизировать тактическую связь и повысить общую оперативную готовность армянских миротворцев.

Нынешние маневры уникальны: до этого года тренировки Eagle Partner имели исключительно двусторонний формат и вовлекали только американских и армянских военных, начиная с первых учений осенью 2023 года. Теперь к ним подключились новые европейские члены НАТО.

Новый виток военного сотрудничества Еревана с западными партнерами разворачивается на фоне затяжного кризиса в отношениях с Российской Федерацией и заморозки участия Армении в мероприятиях по линии ОДКБ.