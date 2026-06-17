Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

На юге Кыргызстана уничтожили 30 тысяч контрабандных саженцев из Китая

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии контрабандного посадочного материала. Около 30 тысяч декоративных саженцев, прибывших по поддельным документам, были полностью уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Как выяснилось, изначально эта зеленая партия направлялась из Китайской Народной Республики в Узбекистан. Однако узбекская сторона по незаявленным причинам груз принять отказалась. После этого импортеры попытались разгрузить товар на территории Кыргызстана.

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы выявили, что сопровождающий продукцию фитосанитарный сертификат является фальшивкой. Поскольку вернуть опасный груз отправителю в КНР оказалось невозможно, всю партию декоративных растений решено было ликвидировать. Эксперты подчеркивают, что транспортировка деревьев по поддельным бумагам несет колоссальные риски - вместе с ними в страну могут попасть опасные карантинные вредители и болезни, способные погубить местную флору.

Проверку и последующее уничтожение потенциально опасного груза провели сотрудники Ошского управления химизации, защиты и карантина растений, которые продолжают мониторинг приграничных зон для обеспечения экологической и фитосанитарной безопасности республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459405
Теги:
Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  