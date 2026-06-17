На юге Кыргызстана уничтожили 30 тысяч контрабандных саженцев из Китая

В Кыргызстане пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии контрабандного посадочного материала. Около 30 тысяч декоративных саженцев, прибывших по поддельным документам, были полностью уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Как выяснилось, изначально эта зеленая партия направлялась из Китайской Народной Республики в Узбекистан. Однако узбекская сторона по незаявленным причинам груз принять отказалась. После этого импортеры попытались разгрузить товар на территории Кыргызстана.

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы выявили, что сопровождающий продукцию фитосанитарный сертификат является фальшивкой. Поскольку вернуть опасный груз отправителю в КНР оказалось невозможно, всю партию декоративных растений решено было ликвидировать. Эксперты подчеркивают, что транспортировка деревьев по поддельным бумагам несет колоссальные риски - вместе с ними в страну могут попасть опасные карантинные вредители и болезни, способные погубить местную флору.

Проверку и последующее уничтожение потенциально опасного груза провели сотрудники Ошского управления химизации, защиты и карантина растений, которые продолжают мониторинг приграничных зон для обеспечения экологической и фитосанитарной безопасности республики.