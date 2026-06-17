Кевин Спейси рассказал о последствиях девяти лет бойкота в кино

Знаменитый американский актер Кевин Спейси дал большое эксклюзивное интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала "Осторожно: Собчак". В ходе беседы 66-летний обладатель премии "Оскар" впервые подробно рассказал, как затяжные судебные разбирательства по обвинениям в сексуальных домогательствах полностью опустошили его банковские счета, несмотря на итоговые оправдательные приговоры.

Во время интервью Ксения Собчак выразила сомнение в финансовых трудностях артиста, предположив, что его состояние до сих пор превышает 50 миллионов долларов. Однако Спейси категорически опроверг эти домыслы, заявив, что слухи о его богатстве сильно преувеличены. По словам актера, Голливуд сразу же отправил его на "скамейку запасных", из-за чего все источники доходов моментально иссякли. При этом защита в судах требовала колоссальных расходов, и накопления закончились очень быстро. Артист признался, что сейчас фактически начинает жизнь с чистого листа и вспоминает, что значит существовать без излишеств. Он отметил, что уже бывал в подобной ситуации в 20-летнем возрасте, когда только начинал карьеру в театре Нью-Йорка, подрабатывал в ресторане, сталкивался с выселением из съемного жилья и отключением электричества за неуплату.

Спейси жестко раскритиковал современную культуру отмены в индустрии развлечений, сравнив ее с эпохой "черных списков" в Голливуде 1950-х годов и судьбой репрессированного сценариста Далтона Трамбо. Актер подчеркнул, что главная беда современного общества заключается в том, что люди начали считать социальные сети правосудием, вынося приговоры и увольняя коллег без официальных разбирательств и проверки фактов журналистами. По мнению звезды, положить конец этому явлению можно будет только тогда, когда выдающиеся иконы киноиндустрии начнут публично заступаться за попавших под раздачу коллег. При этом Спейси добавил, что в реальной жизни он ни разу не сталкивался с агрессией - на улицах обычные люди все эти девять лет подбадривали его и окружали заботой. Актер также поблагодарил преданных друзей, которые оставались рядом с самого начала, отдельно выделив британскую актрису Джуди Денч.

Отдельно в интервью была затронута судьба кинопроектов, пострадавших из-за скандала. Спейси напомнил, что в 2017 году в картине "Все деньги мира" его сцены были полностью пересняты с другим актером, а байопик "Гор" о писателе Горе Видале стриминг-сервис Netflix заблокировал окончательно. Актер выразил уверенность, что фильм "Гор" мог стать одним из главных фаворитов премии "Оскар", но руководство платформы решило наказать его, попутно лишив заслуженного успеха всю съемочную группу - режиссера, оператора и других артистов. Отвечая на вопрос о былых связях, Спейси упомянул, что в 2002 году летал на самолете Джеффри Эпштейна исключительно ради гуманитарной миссии в Южную Африку, никогда больше с ним не виделся и ничего не знает о его деятельности. Резюмируя, артист отметил, что после череды побед в судах отношение к нему в профессиональной среде начинает меняться и перед ним постепенно открываются новые рабочие возможности.