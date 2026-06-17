Бишкек присоединится к празднованию Международного дня йоги

21 июня в Бишкеке состоится празднование 12-го Международного дня йоги. Мероприятие пройдет возле памятника Курманжан Датке и начнется в 19:00.

Как сообщили организаторы, ожидается участие более 400 человек. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.

Праздник проводится при совместной организации мэрии Бишкека и Посольства Индии в Кыргызской Республике.

Йога является одной из древнейших индийских практик, направленных на гармоничное развитие тела и духа. Благодаря комплексному подходу к физическому и эмоциональному благополучию она получила широкое распространение во многих странах мира.

Международный день йоги был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году по инициативе правительства Индии. С тех пор он ежегодно отмечается во многих странах как символ заботы о физическом, ментальном и духовном здоровье.