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ФИФА допустит юношеские сборные России к новому супертурниру в Майами

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ФИФА планирует провести в сентябре 2026 года в Майами новый международный турнир среди юношеских сборных до 15 лет, главной целью которого станет укрепление мира и единства через футбол.

Инициатором проекта выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. В соревновании планируется участие всех 211 национальных ассоциаций, входящих в организацию. Матчи будут проходить в укороченном формате на уменьшенных полях, а команды будут состоять из семи-девяти игроков.

Одной из наиболее обсуждаемых идей стало проведение стартового матча между юношескими сборными Израиля и Палестины, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между двумя сторонами. ФИФА рассматривает этот поединок как символ мира и объединения посредством футбола.

Еще одной важной особенностью турнира станет возвращение России на международную арену. Несмотря на то, что российские сборные остаются отстраненными от официальных соревнований под эгидой ФИФА с 2022 года, юношеской команде РФ будет разрешено принять участие в новом турнире.

По словам Джанни Инфантино, участие детей и подростков в международных соревнованиях может способствовать снижению напряженности и укреплению взаимопонимания между странами.

Первый розыгрыш турнира в 2026 году пройдет среди юношеских команд, а с 2027 года к соревнованиям присоединятся и женские сборные. Начиная с 2028 года ФИФА планирует проводить отдельные турниры для юношей и девушек с участием всех своих членов.


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URL: https://www.vb.kg/459412
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