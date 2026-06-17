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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Франции с победы начала выступление на чемпионате мира, обыграв команду Сенегала со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, установивший новый рекорд национальной команды.

Форвард оформил дубль, а его второй мяч, забитый в компенсированное время, стал 58-м в составе сборной Франции. Благодаря этому достижению Мбаппе превзошел прежнего рекордсмена Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории "трехцветных".

Развязка матча получилась драматичной. После того как Ибрагим Мбайе сократил отставание Сенегала в добавленное время, Мбаппе практически сразу восстановил преимущество французов, поставив точку в игре.

Победа позволила сборной Франции набрать три очка и возглавить группу I на старте мирового первенства.


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URL: https://www.vb.kg/459413
Теги:
Франция, футбол
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