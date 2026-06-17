Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Сборная Франции с победы начала выступление на чемпионате мира, обыграв команду Сенегала со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, установивший новый рекорд национальной команды.

Форвард оформил дубль, а его второй мяч, забитый в компенсированное время, стал 58-м в составе сборной Франции. Благодаря этому достижению Мбаппе превзошел прежнего рекордсмена Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории "трехцветных".

Развязка матча получилась драматичной. После того как Ибрагим Мбайе сократил отставание Сенегала в добавленное время, Мбаппе практически сразу восстановил преимущество французов, поставив точку в игре.

Победа позволила сборной Франции набрать три очка и возглавить группу I на старте мирового первенства.