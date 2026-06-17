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В Бишкеке обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке прошло совещание, посвящённое подготовке к VI Всемирным играм кочевников. Встреча состоялась в Государственном агентстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Совещание провёл заместитель директора агентства Болотбек Ашыралиев. В мероприятии приняли участие руководители подразделений и директора подведомственных структур.

Участники обсудили ход подготовки к Играм, организационные вопросы, а также алгоритмы взаимодействия между ответственными ведомствами.

По итогам совещания руководителям профильных служб были даны поручения по своевременному и качественному выполнению всех запланированных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/459414
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Кабинет министров
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