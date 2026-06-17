В Бишкеке обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников

В Бишкеке прошло совещание, посвящённое подготовке к VI Всемирным играм кочевников. Встреча состоялась в Государственном агентстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Совещание провёл заместитель директора агентства Болотбек Ашыралиев. В мероприятии приняли участие руководители подразделений и директора подведомственных структур.

Участники обсудили ход подготовки к Играм, организационные вопросы, а также алгоритмы взаимодействия между ответственными ведомствами.

По итогам совещания руководителям профильных служб были даны поручения по своевременному и качественному выполнению всех запланированных мероприятий.