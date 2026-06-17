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Кыргызстан завоевал бронзу в триатлоне на Кубке Азии в Малайзии

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по триатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на международных соревнованиях в рамках Кубка Азии, прошедших в городе Кампар (Малайзия).

В индивидуальных стартах кыргызстанские спортсмены также показали достойные результаты. В рамках турнира Development Cup Kampar Темирлан Абдрахимов занял 9-е место, показав время 1:03:55.

На соревнованиях Asia Triathlon Junior Cup Kampar Татьяна Кокина финишировала восьмой с результатом 1:14:14, а Ангелина Блиндул заняла десятое место, преодолев дистанцию за 1:15:03.

Главного успеха команда добилась в смешанной эстафете (Mixed Relay), где сборная Кыргызстана заняла третье место и поднялась на пьедестал почёта.


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URL: https://www.vb.kg/459415
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