Кыргызстан завоевал бронзу в триатлоне на Кубке Азии в Малайзии

Сборная Кыргызстана по триатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на международных соревнованиях в рамках Кубка Азии, прошедших в городе Кампар (Малайзия).

В индивидуальных стартах кыргызстанские спортсмены также показали достойные результаты. В рамках турнира Development Cup Kampar Темирлан Абдрахимов занял 9-е место, показав время 1:03:55.

На соревнованиях Asia Triathlon Junior Cup Kampar Татьяна Кокина финишировала восьмой с результатом 1:14:14, а Ангелина Блиндул заняла десятое место, преодолев дистанцию за 1:15:03.

Главного успеха команда добилась в смешанной эстафете (Mixed Relay), где сборная Кыргызстана заняла третье место и поднялась на пьедестал почёта.