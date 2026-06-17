В Бишкеке пройдут два митинга-реквиема в память о начале ВОВ

18 июня 2026 года в Бишкеке состоятся два митинга-реквиема, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятия пройдут на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" и на Северном кладбище столицы.

В них примут участие представители дипломатического корпуса, Министерства обороны Кыргызской Республики, авиабазы ОДКБ "Кант", ветеранских и общественных организаций.

Первый митинг будет посвящен роли Кыргызстана как авиационного тыла Победы, включая подготовку летчиков в годы войны и деятельность эвакуированной Одесской военной авиационной школы пилотов.

Второй митинг на Северном кладбище посвятят памяти Героев Советского Союза, чьи судьбы после войны были связаны с Кыргызстаном, а также вопросам восстановления и сохранения воинских захоронений.

Организаторами выступают Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", Министерство обороны Кыргызской Республики, авиабаза ОДКБ "Кант" и Посольство России в Кыргызстане.

Контакт для связи: Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", телефон: 0555-923-603 (WhatsApp).